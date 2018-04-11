среда, 11 апреля 2018 г.
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  • Горячих русских в Таллинне вновь будут развлекать на роскошной латино-вечеринке!

Горячих русских в Таллинне вновь будут развлекать на роскошной латино-вечеринке! Выигрывай билеты!

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ФОТО: Maksim Toome

Music Factory и Bacardi представляют: в пятницу, 20 апреля, состоится самая веселая русская вечеринка города BAILE-Bon RUSSIAN STYLE в ночном клубе PRIVÉ!

Торжественные декорации, друзья, вкусные коктейли и танцы – все это вас ждет на жаркой вечеринке BAILE–bon RUSSIAN STYLE!

Если вы устали и вам хочется избавиться от скуки и серости, почувствовать свободу и отдохнуть от ежедневного официоза, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски – BAILE-bon RUSSIAN STYLE!

ФОТО: Промо

На самой веселой русскoй вечеринке города – BAILE-bon RUSSIAN STYLE - вас ждет:

  • эксклюзивный бар, где вы сможете наслаждаться своими любимыми коктейлями, которые для вас приготовят профессиональные бармены;
  • специальный кальянный лаунж, где в сопровождении chill-музыки любители экзотических кальянов смогут отдохнуть;
  • поклонников русской музыки ждет улучшенный формат вечеринки – BAILE-Bon Russian Style, где для вас будут звучать лучшие современные российские хиты.

Самые зажигательные русские и зарубежные танцевальные хиты и латино ритмы играет резидент DJ Bell. Опытный инструктор Jorge Hinojosa (Эквадор) приглашает принять участие в интерактив-шоу, где обучит основным латино-движениям. Не пропустите возможность стать участником невероятного интерактивного шоу!

Обворожительные танцовщицы Go-Go всю ночь будут радовать глаз.

Невероятный сюрприз, ставший уже традицией, для гостей вечеринки – барабанное шоу, в процессе которого каждый сам сможет «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал!

Специальные гости - зажигательные «мулатки» создадут атмосферу незабываемого праздника, отвлекут от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку! Когда еще представится такая возможность потанцевать в кругу очаровательных страстных бестий?

Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставит сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дадут «сгореть» в необузданной позитивной энергии счастья и веселья!

Новшество внесет особую торжественность любимому мероприятию, сблизит и объединит гостей в карнавальной атмосфере!

Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!

NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком.

Заказ ВИП-столиков: www.bailebon.ee , +372 55 611 877 или marika@trai.ee.

Вечеринка длится: 23.00 - 05.00.

Билет - 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) – 10€.

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли! Больше информации на: http://www.bailebon.ee.

Фотогалерея напомнит вам о том, что вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE - самая веселая латино-вечеринка по-русски в городе.

ВНИМАНИЕ, СУПЕР-ВИП РОЗЫГРЫШ! 

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