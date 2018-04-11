А как же Галкин? У двойняшек Аллы Пугачевой нашелся другой отец

Сергей Челобанов стал героем новой передачи на НТВ «ДНК». Как следует из названия, шоу специализируется на тестах с определением родства между людьми. Вот и Челобанов в студии объявил, что сомневается в своем отцовстве. Дескать, певец не уверен, что является родителем двухлетнего Александра, которого ему подарила гражданская жена Евгения Гранде. Сомнения артиста оказались излишними: выяснилось, что малыш – его родной сын.

Тем не менее певец не успокоился. Он заявил, что у него есть подозрения относительно детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Гарри и Лизы. Челобанов высказал предположение, что он может быть настоящим отцом четырехлетних малышей Примадонны.

Челобанов решил напомнить зрителям в студии, с чего начался их с Пугачевой роман. По словам артиста, сближению способствовали коньяк и танцы. «Помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу. Вообще поначалу не было любви. Она просто предложила поработать, услышав мой музыкальный материал. Но как-то постепенно, незаметно для меня, для нее жизнь нас уложила в кроватку», – поведал артист.