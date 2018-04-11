среда, 11 апреля 2018 г.
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  • А как же Галкин? У двойняшек Аллы Пугачевой нашелся другой отец

А как же Галкин? У двойняшек Аллы Пугачевой нашелся другой отец Смотрите видео!

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Пугачева, Галкин и их дети

ФОТО: Instagram

Некогда популярный певец Сергей Челобанов на ток-шоу рассказал о романе с Аллой Пугачевой. Артист заявил, что он может быть отцом Гарри и Лизы.

Сергей Челобанов стал героем новой передачи на НТВ «ДНК». Как следует из названия, шоу специализируется на тестах с определением родства между людьми. Вот и Челобанов в студии объявил, что сомневается в своем отцовстве. Дескать, певец не уверен, что является родителем двухлетнего Александра, которого ему подарила гражданская жена Евгения Гранде. Сомнения артиста оказались излишними: выяснилось, что малыш – его родной сын.

Тем не менее певец не успокоился. Он заявил, что у него есть подозрения относительно детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Гарри и Лизы. Челобанов высказал предположение, что он может быть настоящим отцом четырехлетних малышей Примадонны.

Челобанов решил напомнить зрителям в студии, с чего начался их с Пугачевой роман. По словам артиста, сближению способствовали коньяк и танцы. «Помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу. Вообще поначалу не было любви. Она просто предложила поработать, услышав мой музыкальный материал. Но как-то постепенно, незаметно для меня, для нее жизнь нас уложила в кроватку», – поведал артист.

Певец высказал мнение, что именно его биоматериал могла использовать Примадонна для рождения Гарри и Лизы. Якобы в эпоху их бурного романа Алла так мечтала родить от него, что водила Сергея на всевозможные исследования. 

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