среда, 11 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Аппетитно: сестры Кардашян опубликовали пикантные фото со своего путешествия

Аппетитно: сестры Кардашян опубликовали пикантные фото со своего путешествия

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram/Instagram

Звезды реалити-шоу «Keeping Up With the Kardashians» Ким Кардашян и Кортни Кардашян отправлись на отдых на Теркс и Кайкос, о чем поспешили сообщить своим подписчикам в социальной сети.

ФОТО: Instagram/Instagram

Пока 37-летняя Ким проводит время загорая, Кортни предпочитает плавать на доске.

ФОТО: Instagram/Instagram

ФОТО: Instagram/Instagram

Мать троих детей Кортни порадовала поклонников золотым бикини, в то время как Ким выбрала красный наряд от Chanel.

ФОТО: Instagram/Instagram

К звездным сестрам не присоединилась Хлоя Кардашьян. Совсем скоро онра ожидает появление своего первенца.

ФОТО: Instagram/Instagram

ФОТО: Instagram/Instagram

ФОТО: Instagram/Instagram

ФОТО: Instagram/Instagram

ФОТО: Twitter/Twitter

Читать также

Актуально

НАВЕРХ