Аппетитно: сестры Кардашян опубликовали пикантные фото со своего путешествия
11 апреля 2018 г., 15:28
Звезды реалити-шоу «Keeping Up With the Kardashians» Ким Кардашян и Кортни Кардашян отправлись на отдых на Теркс и Кайкос, о чем поспешили сообщить своим подписчикам в социальной сети.
Пока 37-летняя Ким проводит время загорая, Кортни предпочитает плавать на доске.
Мать троих детей Кортни порадовала поклонников золотым бикини, в то время как Ким выбрала красный наряд от Chanel.
К звездным сестрам не присоединилась Хлоя Кардашьян. Совсем скоро онра ожидает появление своего первенца.