Самая горячая модель plus-size снялась в мокрой майке Горячо!
11 апреля 2018 г., 14:07
Эшли Грэм никогда не стеснялась своих пышных форм, а, наоборот, демонстрирует свои аппетитные бюст и бедра в различных фотосессиях и в откровенных видео, передает Life.
Американская модель Эшли Грэм часто радует своих поклонников откровенными фото. Вот и в этот раз модель решила раскрепоститься на пляже.
Съёмки откровенного видео проходили для журнала Sports Illustrated. На модели надеты откровенный купальник и мокрая белая майка. Нетрудно заметить, что через неё отлично вырисовывается пышная грудь модели.
Эшли Грэм часто подвергается критике из-за своей фигуры, но это не мешает ей назло сниматься топлес. Большинство пользователей Сети восхитились смелостью модели и похвалили её за прекрасную фигуру.