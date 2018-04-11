Самая горячая модель plus-size снялась в мокрой майке

Американская модель Эшли Грэм часто радует своих поклонников откровенными фото. Вот и в этот раз модель решила раскрепоститься на пляже.

Съёмки откровенного видео проходили для журнала Sports Illustrated. На модели надеты откровенный купальник и мокрая белая майка. Нетрудно заметить, что через неё отлично вырисовывается пышная грудь модели.