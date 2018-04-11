среда, 11 апреля 2018 г.
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  • Самая горячая модель plus-size снялась в мокрой майке

Самая горячая модель plus-size снялась в мокрой майке Горячо!

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ФОТО: MEGA/MEGA

Эшли Грэм никогда не стеснялась своих пышных форм, а, наоборот, демонстрирует свои аппетитные бюст и бедра в различных фотосессиях и в откровенных видео, передает Life.

Американская модель Эшли Грэм часто радует своих поклонников откровенными фото. Вот и в этот раз модель решила раскрепоститься на пляже.

Съёмки откровенного видео проходили для журнала Sports Illustrated. На модели надеты откровенный купальник и мокрая белая майка. Нетрудно заметить, что через неё отлично вырисовывается пышная грудь модели.

Эшли Грэм часто подвергается критике из-за своей фигуры, но это не мешает ей назло сниматься топлес. Большинство пользователей Сети восхитились смелостью модели и похвалили её за прекрасную фигуру.

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