Цветы и венки для кладбища могут вызывать рак

Искусственные цветы и венки из них опасно покупать для кладбищ, поскольку в составе подобных изделий содержатся химические вещества, которые провоцируют развитие рака, констатировали специалисты. По их словам, искусственные цветы изготавливаются из необработанных отходов, остающихся от производства нефтепродуктов, - действие присутствующих в них химикатов отличается особой агрессивностью.

Особую опасность ученые видят в том, что кладбищенские цветы и венки, потерявшие свой презентабельный вид, как правило, сжигают. Данный метод утилизации необычайно коварен, так как при горении пластиковые цветы выделяют токсические вещества.

«При пропадании в организм такие вещества вполне способны спровоцировать развитие рака, поскольку результатом их воздействия на организм становится повышенная склонность его клеток к неблагоприятным мутациям», - пояснили эксперты.