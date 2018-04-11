среда, 11 апреля 2018 г.
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Цветы и венки для кладбища могут вызывать рак

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Иллюстративное фото

ФОТО: Scanpix

Традиция украшать могилы усопших родственников искусственными цветами должна кануть в прошлое – использование подобных кладбищенских атрибутов несет в себе серьезную угрозу в плане появления онкологических заболеваний. Об этом на днях заявили ученые, пишет Medikforum.

Искусственные цветы и венки из них опасно покупать для кладбищ, поскольку в составе подобных изделий содержатся химические вещества, которые провоцируют развитие рака, констатировали специалисты. По их словам, искусственные цветы изготавливаются из необработанных отходов, остающихся от производства нефтепродуктов, - действие присутствующих в них химикатов отличается особой агрессивностью.

Особую опасность ученые видят в том, что кладбищенские цветы и венки, потерявшие свой презентабельный вид, как правило, сжигают. Данный метод утилизации необычайно коварен, так как при горении пластиковые цветы выделяют токсические вещества.

«При пропадании в организм такие вещества вполне способны спровоцировать развитие рака, поскольку результатом их воздействия на организм становится повышенная склонность его клеток к неблагоприятным мутациям», - пояснили эксперты.

Согласно их заключению, ходить на кладбища, чтобы отдать дань памяти усопшим, следует исключительно с живыми цветами.

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