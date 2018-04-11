Ученые получили сигнал о наличии жизни после смерти

Научные работники, участвовавшие в этом международном проекте, получили возможность наблюдать за мозговой деятельностью людей непосредственно в момент умирания, сообщает Vistanews. Объектом их наблюдений стали 9 человек из числа тех пациентов, которые в связи с серьезнейшими проблемами со здоровьем были обречены на скорую смерть. Эти участники подписали добровольное согласие на обследование.

Самым значительным достижением работы стало обнаружение учеными косвенного доказательства того, что жизнь, возможно, продолжается после смерти человеческого тела. Таким доказательством стал зафиксированный исследователями сильный электрический импульс, издаваемый головным мозгом умирающего человека.

Сами авторы проекта назвали данный сигнал «распространяющейся депрессией». По их словам, после зафиксированной смерти пациентов он становился более интенсивным, проявлялся мощнее, чем при жизни. Ученые заявили, что наблюдаемое ими явление делает теорию о жизни после смерти не лишенной оснований.