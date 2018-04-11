среда, 11 апреля 2018 г.
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Котики-собачки: эти зверушки завоевали сердца всех жителей Эстонии! ФОТО!

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ФОТО: Instagram

Кот Вебб певицы Лийс Лемсалу

Instagram / Liis Lemsalu

ФОТО: Instagram

Кокер-спаниель по кличке Берт музыканта Карла-Эрика Таукара и его возлюбленной Керли Кивилаан. 

 

welcome to the family, @bertthecocker 🐾

A post shared by Karl-Erik Taukar (@djtowncar) on

Лучший друг певицы Маарьи-Лийс Илус - бобтейл по кличке Бьянка, которой уже целых 15 лет!

Репер Райнер Олби (Metsakutsu) недавно завел щенка породы джек-рассел-терьер и попросил фанатов помочь ему выбрать имя для нового друга. 

Хелен Адамсон - счастливая хозяйка очаровательной полосатой кошки.

Instagram / Helen Adamson

ФОТО: Instagram

Радиоведущий Алари Кивисаар почти всюду берет с собой свою 16-летнюю таксу Мичи.

 

Lähme sõi-da-meee😎 #koer #michi #jaguar #love

A post shared by Alari Kivisaar (@alarikivisaar) on

Стабихун Эвелин Ильвес по кличке Шуберт в популярности не уступает своей хозяйке. Экс-первая леди Эстонии почти не расстается со своим питомцем. 

Evelin Ilves

ФОТО: facebook

Щенок певицы Мэрилин Уускюла по клички Пупи.

 

Head ööd...😊 #emmekaisus #puppy #sleepy #goodnight🌙

A post shared by Merlyn Uusküla ✨ (@merlynofficial) on

«Лучший пекарь Эстонии» Ангеелика Канг-Осула выбрала себе шпица и назвала его Нёёп. 

Instagram / Angeelika Kang

ФОТО: AFP / Scanpix

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