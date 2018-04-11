Котики-собачки: эти зверушки завоевали сердца всех жителей Эстонии!

Кот Вебб певицы Лийс Лемсалу

Instagram / Liis Lemsalu ФОТО: Instagram

Кокер-спаниель по кличке Берт музыканта Карла-Эрика Таукара и его возлюбленной Керли Кивилаан.

Лучший друг певицы Маарьи-Лийс Илус - бобтейл по кличке Бьянка, которой уже целых 15 лет!

Репер Райнер Олби (Metsakutsu) недавно завел щенка породы джек-рассел-терьер и попросил фанатов помочь ему выбрать имя для нового друга.

Хелен Адамсон - счастливая хозяйка очаровательной полосатой кошки.

Instagram / Helen Adamson ФОТО: Instagram

Радиоведущий Алари Кивисаар почти всюду берет с собой свою 16-летнюю таксу Мичи.

Стабихун Эвелин Ильвес по кличке Шуберт в популярности не уступает своей хозяйке. Экс-первая леди Эстонии почти не расстается со своим питомцем.

Evelin Ilves ФОТО: facebook

Щенок певицы Мэрилин Уускюла по клички Пупи.

«Лучший пекарь Эстонии» Ангеелика Канг-Осула выбрала себе шпица и назвала его Нёёп.