среда, 11 апреля 2018 г.
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Шесть знаков Зодиака, которые остаются позитивными, несмотря ни на что Вы есть в этом списке?

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ФОТО: Luis Louro/PantherMedia / Luis Louro

Они всегда остаются в прекрасном расположении духа, справляясь со стрессом и волнением лучше других. Они не распространяют негатив, а принимают, обрабатывают его и отпускают, пишет Soulpost.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен остается позитивным, убедившись, что не забыл о собственных нуждах. Он уделяет внимание своей физической форме и активностям, которые приносят ему удовольствие — занятиям фитнесу или урокам танцев. Это улучшает его самочувствие и помогает активизировать энергию, снимая напряжение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам необходимо время, чтобы настроиться на позитив. Они сосредоточены на постепенном изменении настроения. Весы знают, что никто не излучает счастье постоянно, но они стараются быть счастливыми большую часть времени, а когда нет, позволяют себе прочувствовать и другие эмоции, а затем двигаться дальше.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку Лев относится к жизни с большим позитивом, он прекрасно осознает важность испытывать благодарность за то, что у него уже есть. Если он чувствует неуверенность в своем положительном отношении к жизни и миру, он обращается к обществу. Волонтерская или благотворительная работа поможет Льву оценить все, что у него есть и настроиться на позитивное будущее.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дело не в том, что Близнецы лишены пессимизма, но они предпочитают позитив, чтобы не замечать то, что может испортить настроение. Они смещают фокус, пытаясь отнестись к любой отрицательной ситуации с положительным настроем.

Если это не работает, они сосредоточиваются на том, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию. Если все их попытки тщетны, они смотрят в будущее с надеждой и ожиданием лучшей развязки.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Когда со Стрельцом случается что-нибудь плохое, он делает две вещи: сосредоточивается на чем-то положительном и ищет юмор в любой ситуации. Попытка найти забавное в напряженной ситуации не всегда кажется зрелой или ответственной, но помогает снять напряжение.

К счастью, у Стрельца всегда есть на что отвлечься в таких ситуациях, потому что он всегда планирует поездки и набирается новых впечатлений. Завтра снова взойдет солнце, а после дождя покажется радуга.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолей не желает ввязываться в вихрь отрицательной энергии, потому что ему слишком тяжело из нее выбираться, поэтому он пытается сосредоточиться на позитиве. Если приходит негатив, он фокусируется на положительных действиях и решениях. Он подходит к решению проблем творчески и придумывает необычные решения, поэтому, даже если проблема болезненна, он все равно находит способ думать о ней в позитивном ключе.

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