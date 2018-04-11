Смотрите: украинка стала куклой без операций

Элара восхищается главной героиней японского мультсериала «Сейлор Мун» Усаги Цукино и стремится выглядеть и одеваться так же, как она.

«Усаги — первый персонаж, который вдохновил меня на косплей. Без этой страсти моя жизнь была бы пустой и монотонной, как у всех», — признается девушка.

A post shared by Serenity Elara (@serenity_elara) on Feb 8, 2018 at 8:43am PST

На своей странице в Instagram украинка выкладывает снимки со своих фотосессий в стиле аниме и «куклы-вампира», вдохновленной куклой Барби. Девушка заявляет, что не собирается иметь дело с пластической хирургией. «Я не хочу превращаться в девушку с пластмассовым лицом. Они считают, что это красиво, но на самом деле это не так.

Я стараюсь подчеркнуть свою естественную красоту с помощью косметики. Мне нравится ярко краситься и рисовать большие глаза», — говорит Элара.

A post shared by Serenity Elara (@serenity_elara) on Jan 28, 2018 at 8:57am PST

A post shared by Serenity Elara (@serenity_elara) on Aug 31, 2017 at 6:11am PDT