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  • Как нежно! Юлия Ковальчук рассекретила имя дочери (ФОТО)

Как нежно! Юлия Ковальчук рассекретила имя дочери (ФОТО)

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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Юлия Ковальчук наконец откровенно рассказала о дочери, которую родила от певца Алексея Чумакова. Артистка призналась, что имя малышки ей приснилось.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков тщательно скрывали беременность певицы. Для пущей секретности, когда округлившийся живот Юлии стало сложно прятать, супруги улетели в Испанию, где у них есть собственные апартаменты.

Артисты стали родителями 12 октября 2017 года. «12-е – это наше семейное число. Я сама родилась 12 ноября, Леша – 12 марта. Помню, как во время беременности говорила своему доктору, что очень хочу родить именно 12-го. На что она отвечала: "Юлечка, все в руках Божьих. Но ты в голове держи эту информацию, и очень может быть, что все будет именно так, как ты хочешь«. Так и вышло!» – заявила в свежем интервью Юлия Ковальчук.

Лишь через полгода после рождения дочери певица наконец раскрыла ее имя – Амелия. "Это имя мне приснилось, когда она была еще совсем-совсем крошечной точечкой в моем животе. И пол еще не был известен. Я проснулась и сказала Леше: "Слушай, милый, я её видела. Это девочка. Её зовут Амелия". И он согласился: "Ну хорошо, пусть будет Амелия". Так что потом у нас вообще не стоял вопрос выбора имени. А мужские имена мы даже не обдумывали. Подсознательно чувствовали, что это будет девочка, с самого начала. Помню, когда на УЗИ нам назвали пол ребенка, мы только друг на друга посмотрели и улыбнулись, потому что и без того были в этом уверены", – цитируют Юлию Ковальчук Dni со ссылкой на 7Дней.

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