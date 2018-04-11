Как нежно! Юлия Ковальчук рассекретила имя дочери (ФОТО)

Артисты стали родителями 12 октября 2017 года. «12-е – это наше семейное число. Я сама родилась 12 ноября, Леша – 12 марта. Помню, как во время беременности говорила своему доктору, что очень хочу родить именно 12-го. На что она отвечала: "Юлечка, все в руках Божьих. Но ты в голове держи эту информацию, и очень может быть, что все будет именно так, как ты хочешь«. Так и вышло!» – заявила в свежем интервью Юлия Ковальчук.

Лишь через полгода после рождения дочери певица наконец раскрыла ее имя – Амелия. "Это имя мне приснилось, когда она была еще совсем-совсем крошечной точечкой в моем животе. И пол еще не был известен. Я проснулась и сказала Леше: "Слушай, милый, я её видела. Это девочка. Её зовут Амелия". И он согласился: "Ну хорошо, пусть будет Амелия". Так что потом у нас вообще не стоял вопрос выбора имени. А мужские имена мы даже не обдумывали. Подсознательно чувствовали, что это будет девочка, с самого начала. Помню, когда на УЗИ нам назвали пол ребенка, мы только друг на друга посмотрели и улыбнулись, потому что и без того были в этом уверены", – цитируют Юлию Ковальчук Dni со ссылкой на 7Дней.