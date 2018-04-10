«Красная стрела»: ученики-эстонцы из престижной школы поют хиты СССР на русском! (ВИДЕО)

Пару десятков лет эти композиции лежали под толстым слоем пыли на полках фонотеки, даже с маленьким пренебрежением и сарказмом, когда приходилось проигрывать какую-то из них, нам хотелось побыстрее положить их обратно на полку.

Но современная молодежь, чье представление об СССР осталось более чем смутным, нащупывают пальцами стагнационный, но бурный музыкальный эпицентр советского союза и воспроизводят эстрадные песни СССР, которые звучали ежедневно для шестой части всего населения планеты. На самом деле, это великолепно сочинённая и исполненная эстрада СССР, знакомство с которой в 2018 году подарит новые ощущения. Для кого-то — ностальгию, а для кого-то — удивительное путешествие в мир музыки прошлого.

Это даже парадоксально — видеть рядом с любимыми артистами тех и нынешних времен выступающих школьников, которые родились уже во время свободной Эстонии. Но из противоречий рождается цельный концерт, объединенный великолепной музыкой в очень хорошем исполнении.

Поют Эдуард Томан и талантливые ученики гимназии Густава Адольфа Яагуп Туйск, Карл Вильхельм Вальтер, Саара Калдма, Ирис и Ингмар Нымманн и учительница Лилиан Рейнметс. Играет эстрадный оркестр под руководством Тыниса Кырвитса и Сийма Аймла.

Смотрите видео с прошедшего 29 марта концерта и восхищайтесь. Не забудьте поделиться этой новостью со своими друзьями.