Девять вещей, о которых вам нужно знать, если вы влюбились в Льва

Если ваша вторая половинка — Лев, он по достоинству оценит, если вы сделаете эти 9 важных вещей для него...
Лев — это один из самых ярких, огненных и страстных знаков Зодиака, и если вам достался именно такой партнер, вам очень повезло… Но ваш Лев или Львица будут ценить вас еще больше, если вы будете знать, как чуточку лучше «подстроиться» к нему благодаря этим девяти важным советам, пишет Cluber.com.ua.
Это солнечный знак, и пылкий жар солнца накладывает отпечаток на всех, кто родился с 23 июля по 22 августа. Ваш Лев — горячая штучка, и романтические отношения с ним обещают быть пылкими и яркими — порою даже слишком пылкими, и чтобы не обжечь самим и не обидеть Льва, вам стоит…
1. Время от времени позволять Льву быть чуть-чуть эгоистом
Психологи совершенно определенно заявляют, что когда люди знают свой знак зодиака (и особенно — его свойства и признаки), это оказывает сильное влияние на то, как они воспринимают сами себя, благодаря таким психологическим эффектам, как самоатрибуция и избирательное наблюдение за собой. Другими словами, прочтя описание каких-либо черт характера в описании нашего знака Зодиака, мы начинаем хотя бы в малой мере верить в то, что они у нас есть — особенно если есть какие-либо факты, подтверждающие их.
Ваш любимый Лев может знать типичные характеристики своего знака Зодиака, а может и не подозревать о них, но в любом случае он считает себя совершенно потрясающим человеком, и в какой-то мере уверен в том, что весь мир крутится вокруг него. Порою это может доходить до такой степени, что может казаться откровенным эгоизмом, но вам стоит признать, что большую часть времени ваш партнер действительно совершенно замечательный, и вполне заслуживает всего, что он захочет.
2. Понимать, что ваш партнер — неисправимый экстраверт
Исследователи, занимающиеся изучением астрологии и того, как знаки зодиака влияют на черты характера, считают, что для большинства знаков зодиака знание о том, какие черты характера у них «должны» быть может заставить действительно проявиться их в характере этих людей. И это справедливо практически для всех знаков за исключением «летних» — которые действительно характеризуются более высоким уровнем экстраверсии в сравнении с другими людьми, и ваш Лев относится как раз к таким знакам.
3. Не забывать напоминать Льву, какой он замечательный
Как правило, Львы — чуть-чуть эгоманьяки, и любят выслушивать похвалу и дифирамбы себе, любимым. Выслушивать от кого угодно, но особенно — от вас, ведь они ценят ваше мнение и доверяют ему. Почаще хвалите вашего Льва — это для него, как бальзам на душу, и вскоре вы услышите, как он мурчит от удовольствия.
4. Дарить им лишь самое лучшее (и то, что им действительно нужно)
Когда ваш партнер — Лев, ему не так-то просто подобрать достойный подарок. Почему? Да потому, что они любят хорошие и качественные вещи. Так что советуем заранее отложить денег, чтобы на вашу памятную дату купить ему лучшее из того, к чему лежит его душа.
5. Не воспринимать честность и прямоту вашего Льва, как личное оскорбление
Львы отличаются тем, что у них всегда и на все есть свое мнение. Всегда и на все, включая ту одежду и украшения, которые на вас надеты прямо сейчас. Более того, они не стесняются это мнение высказывать, даже если оно негативное. Но если ваш наряд вам совершенно не подходит, разве вам не хотелось бы, чтобы вам об этом честно сказали?
6. Быть романтиком с вашим Львом
Как мы уже упоминали, Львы любят находиться в центре внимания… а еще они любят, когда их окружают романтикой со всех сторон. Заставьте своего Льва почувствовать себя особенным — внезапно обнимите и поцелуйте его, подарите какую-нибудь приятную мелочь, сделайте расслабляющий массаж вечером после работы и ужин при свечах… делайте это как можно чаще. Львы любят, чтобы их окружение было приятным и «теплым», так что постарайтесь сделать его именно таким — теплым, нежным, чувственным… Пусть ваши вечера будут как можно более страстными и романтичными — это понравится не только вашему Льву, но и вам самим.
7. Не вставать между Львом и его прайдом
Ваш любимый Лев до невозможности верен и предан тем немногим людям, которым повезло угодить в тесный круг его близких друзей, и никогда не нарушит взятых на себя обязательств. Включая данные вам. Лев, однажды выбравший вас, вряд ли станет «охотиться» за другой добычей, но он, тем не менее, любит, когда его эго «почесывают» комплиментами, и готов выпрашивать их у кого угодно.
Но то, что ваш Лев млеет от комплиментов людей противоположного пола, вовсе не значит, что ему нужно от них что-то кроме комплиментов. У Льва слишком большое чувство собственного достоинства для интрижек на стороне. Если уж он выбрал вас — можете быть уверены, что пока вы вместе, он будет только с вами.
8. Стараться не ревновать Льва к его многочисленным поклонникам
Как мы уже упоминали выше, Львы честны, верны своим избранникам, и вряд ли будут ходить «налево», встречаясь с вами. Однако, вместе с тем Львы любят, когда ими восхищаются, и они довольно харизматичны — а это значит, что Львы, как правило, окружены множеством людей, искренне жалеющих о том, что он встречается не с ними (и ваш Лев, скорее всего, отнюдь не является исключением).
Старайтесь не особо возмущаться вьющейся вокруг вашего Льва стайкой людей, флиртующих с ним, или просто греющихся в лучах его харизмы. Поверьте, ваш партнер будет вам за это благодарен — даже если не сразу поймет, что вы делаете это сознательно, и каких усилий вам это стоит.
9. Быть интересными и слегка недоступными
Лев — король джунглей, любит охотиться на избранную им добычу (а именно — на вас), и зачастую сам процесс охоты увлекает его не меньше результата. Это не значит, что нужно изображать отсутствие интереса к нему и одновременно флиртовать с кем ни попадя, чтобы вызвать ревность — Лев верен своим партнерам, и ожидает того же от них, так что такой подход может дать обратный эффект. Нет, нужно просто быть… скажем так, менее доступным для вашего партнера.
К примеру, если вместе того, чтобы каждый день прибегать по первому его зову, вы начнете по четвергам ходить на танцы, а по вторникам — на встречу книжного клуба, вашему Льву захочется проводить в вашей компании все свободное время, захочется, чтобы каждый вечер, проведенный вместе, был незабываемым и насыщенным. Потратив часть своего времени на свои увлечения и хобби, вы стали более «проворной» добычей.
Теперь за вами нужно побегать, и знаете, что? Вашему Льву это весьма по душе!