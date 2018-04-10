Девять вещей, о которых вам нужно знать, если вы влюбились в Льва

5. Не воспринимать честность и прямоту вашего Льва, как личное оскорбление

Львы отличаются тем, что у них всегда и на все есть свое мнение. Всегда и на все, включая ту одежду и украшения, которые на вас надеты прямо сейчас. Более того, они не стесняются это мнение высказывать, даже если оно негативное. Но если ваш наряд вам совершенно не подходит, разве вам не хотелось бы, чтобы вам об этом честно сказали?

6. Быть романтиком с вашим Львом

Как мы уже упоминали, Львы любят находиться в центре внимания… а еще они любят, когда их окружают романтикой со всех сторон. Заставьте своего Льва почувствовать себя особенным — внезапно обнимите и поцелуйте его, подарите какую-нибудь приятную мелочь, сделайте расслабляющий массаж вечером после работы и ужин при свечах… делайте это как можно чаще. Львы любят, чтобы их окружение было приятным и «теплым», так что постарайтесь сделать его именно таким — теплым, нежным, чувственным… Пусть ваши вечера будут как можно более страстными и романтичными — это понравится не только вашему Льву, но и вам самим.

7. Не вставать между Львом и его прайдом

Ваш любимый Лев до невозможности верен и предан тем немногим людям, которым повезло угодить в тесный круг его близких друзей, и никогда не нарушит взятых на себя обязательств. Включая данные вам. Лев, однажды выбравший вас, вряд ли станет «охотиться» за другой добычей, но он, тем не менее, любит, когда его эго «почесывают» комплиментами, и готов выпрашивать их у кого угодно.

Но то, что ваш Лев млеет от комплиментов людей противоположного пола, вовсе не значит, что ему нужно от них что-то кроме комплиментов. У Льва слишком большое чувство собственного достоинства для интрижек на стороне. Если уж он выбрал вас — можете быть уверены, что пока вы вместе, он будет только с вами.

8. Стараться не ревновать Льва к его многочисленным поклонникам

Как мы уже упоминали выше, Львы честны, верны своим избранникам, и вряд ли будут ходить «налево», встречаясь с вами. Однако, вместе с тем Львы любят, когда ими восхищаются, и они довольно харизматичны — а это значит, что Львы, как правило, окружены множеством людей, искренне жалеющих о том, что он встречается не с ними (и ваш Лев, скорее всего, отнюдь не является исключением).

Старайтесь не особо возмущаться вьющейся вокруг вашего Льва стайкой людей, флиртующих с ним, или просто греющихся в лучах его харизмы. Поверьте, ваш партнер будет вам за это благодарен — даже если не сразу поймет, что вы делаете это сознательно, и каких усилий вам это стоит.

9. Быть интересными и слегка недоступными

Лев — король джунглей, любит охотиться на избранную им добычу (а именно — на вас), и зачастую сам процесс охоты увлекает его не меньше результата. Это не значит, что нужно изображать отсутствие интереса к нему и одновременно флиртовать с кем ни попадя, чтобы вызвать ревность — Лев верен своим партнерам, и ожидает того же от них, так что такой подход может дать обратный эффект. Нет, нужно просто быть… скажем так, менее доступным для вашего партнера.

К примеру, если вместе того, чтобы каждый день прибегать по первому его зову, вы начнете по четвергам ходить на танцы, а по вторникам — на встречу книжного клуба, вашему Льву захочется проводить в вашей компании все свободное время, захочется, чтобы каждый вечер, проведенный вместе, был незабываемым и насыщенным. Потратив часть своего времени на свои увлечения и хобби, вы стали более «проворной» добычей.