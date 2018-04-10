Что посмотреть в кино: новый фильм ужасов с Эмили Блант «Тихое место»

Фильм рассказывает о семейной паре фермеров Эвелин и Ли Эбботтов, которые пытаются всеми силами выжить: Земля подверглась нападению неких сверхъестественных злых существ, которые охотятся по звуку. Положение осложняется тем, что у Эбооттов трое маленьких детей, Риган, Маркус и Бо, которым, как и всем детям, тяжело соблюдать тишину и не шуметь, что в итоге приводит к тому, что один из них погибает. Но самое сложное ещё впереди — Эвелин беременна и готовится вот-вот родить.