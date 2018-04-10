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  • Что посмотреть в кино: новый фильм ужасов с Эмили Блант «Тихое место»

Что посмотреть в кино: новый фильм ужасов с Эмили Блант «Тихое место» На ночь глядя!

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ФОТО: Кадр из фильма

Новый фильм ужасов «Тихое место» («A Quiet Place») с самой высокооплачиваемой актрисой года Эмили Блан завоевывает североамериканские кинотеатры, сообщает Collider

К концу выходных лента собрала более 50 миллионов долларов. С недавних пор ленту можно посмотреть и в эстонских кинотеатрах.

«Тсссс! Хочешь выжить - не издавай ни звука»: актеры на американской премьере фильма

ФОТО: Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA/Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA

Фильм рассказывает о семейной паре фермеров Эвелин и Ли Эбботтов, которые пытаются всеми силами выжить: Земля подверглась нападению неких сверхъестественных злых существ, которые охотятся по звуку. Положение осложняется тем, что у Эбооттов трое маленьких детей, Риган, Маркус и Бо, которым, как и всем детям, тяжело соблюдать тишину и не шуметь, что в итоге приводит к тому, что один из них погибает. Но самое сложное ещё впереди — Эвелин беременна и готовится вот-вот родить.

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