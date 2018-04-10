Константин Меладзе официально представил новую солистку «ВИА Гры»

26-летняя Ольга Меганская официально стала участницей группы «ВИА Гра». Девушка присоединилась к Эрике Герцег и Анастасии Кожевниковой. Информацию о новом назначении сообщили представители продюсерского центра Константина Меладзе.

До того, как занять место Миши Романовой, Меганская жила в Санкт-Петербурге и получала образование в одном из местных учебных заведений. В связи с новой работой девушка собирается оформить академический отпуск. «Возможность отчисления тоже есть. Очень надеюсь на положительный результат и мне все таки позволят продолжить обучение немного позже», – говорит Ольга.

ФОТО: социальные сети

«Ольга родилась в городе Ярославль. С раннего детства девушка занимается музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности «преподаватель истории и английского языка». На данный момент Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств», – добавили в продюсерском центре.

ФОТО: социальные сети

Поклонники «ВИА Гры» поздравили Ольгу с новым назначением. По их мнению, девушка – достойная замена Миши Романовой. Судя по всему, Меганская попала в группу благодаря социальным сетям. Известно, что некоторое время назад продюсерский центр Меладзе объявил кастинг желающих начать карьеру в шоу-бизнесе. Ольга активно ведет страницу в Инстаграме, на которую подписано более четырех тысяч человек. Судя по микроблогу Меганской, она любит принимать участие в фотосессиях и часто выступает в разных заведениях.

По слухам, Миша Романова решила уйти из группы, так как готовится стать матерью. Сама артистка не комментирует домыслы по поводу своего возможного интересного положения. Вместо этого Миша дала понять, что намерена сконцентрироваться на личной жизни, поэтому делает перерыв в карьере.