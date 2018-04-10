Это чудо! Выявлено новое невероятное свойство ягод!

Многие ягоды являются не только прекрасными источниками витаминов, макро и микроэлементов, но они еще помогают побороть рак, пишет Menscult.ua.

Учёные финского университета во главе с доктором Минной Рахнасто-Рилла пришли к выводу, что многие дикорастущие ягоды богаты уникальными органическими соединениями. Если их регулярно употреблять, то ягоды могут замедлить процессы старения. К тому же они способны помочь побороть ряд раковых заболеваний.

В процессе исследования ягод ученые установили, что эти соединения могут уничтожать гены, пораженные раковыми клетками. А это в свою очередь тормозит процесс роста опухоли. Как заявляют специалисты, речь идет о пигментах, которые усиливают действие энзима сиртуин-6. Именно он отвечает за построение ДНК-структуры. Максимальное количество такого рода соединений обнаружено в малине, чернике, черной смородине, голубике и клюкве. По мнению ученых, у людей, которые регулярно употребляют в пищу эти ягоды, выделение сертуин-6 увеличивается в 55 раз.

Данные выводы свидетельствуют о том, что ягоды являются профилактикой онкологических заболеваний.