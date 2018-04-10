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Письмо читателя: просто секса - не хочу, а влюбиться не могу

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Мужчина спит

ФОТО: Scanpix

В редакцию обратился с проблемой 30-летний Евгений. Он всё подробно описал в сообщении. Читайте и помогите мужчине в комментариях. 

«Что делать? Много лет не могу влюбиться. Просто не происходит искры и желания ухаживать за девушкой, не цепляет, а если начинаю, то постоянно такое ощущение, что я себя заставляю, и играю в любовь, чувствуя, что это не моё. Уже думаю, что любви нет. Просто с хорошей девушкой пробовал, но ничего не вышло.

Сейчас один. Девушки давно не было. Любовь не могу встретить, моё сердце молчит, может, так должно быть? И нужно начать встречаться, не имея интереса? И что делать, если за это время хочется секса? А я такой человек – встречаясь ради секса, зная изначально, что только для него, мне жалко человека, девушку, что обманываю её и не довожу всё до завершения, чувствую себя плохим. В итоге без секса и без любви. Что делать?» - пишет Евгений. 

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.

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