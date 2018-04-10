Александр Цекало рассказал, как пережил страшную трагедию «Норд-Оста»

Александр Цекало стал героем авторского шоу «вДудь» на YouTube. В прошлом шоумен, а ныне успешный продюсер рассказал журналисту Юрию Дудю о работе возглавляемой им компании «Среда» и своих проектах. В начале апреля на экраны вышла картина «Гоголь. Вий», к которому приложил руку Цекало. Как оказалось, Александр мечтает, чтобы дети посмотрели его фильмы, пишет Starhit.ru.

«Вы в курсе, что в России нужно жить долго, чтобы многое успеть? – с такими словами Цекало обратился к Дудю. – Поэтому я мечтаю жить долго. Все эти пластмассовые и железные предметы – наши награды – были получены за те сериалы, которые мы делаем. Многие считают их успешными или необыкновенными. А мои дети этого не знают. Сейчас я не даю им возможности гордиться своим отцом. Мне нужно жить очень долго, чтобы они выросли и посмотрели «Метод». Потому что моему сыну пять с половиной, а дочке – девять с половиной».

Цекало стал первым российским партнером крупнейшего в мире онлайн-кинотеатра Netflix. Иностранная компания приобрела у продюсера права на показ сериалов «Мажор», «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория» и «Спарта». В будущем Александр планирует задействовать в проектах узнаваемых зарубежных артистов. «Например, мы вели переговоры с агентом Вуди Харрельсона. За него было объявлено 150 тысяч долларов за серию. Грубо говоря, 20 тысяч долларов за смену. Это больно, но терпимо», – поделился он.

Разговор зашел и о трагедии, произошедшей 23 октября 2002-го. Тогда террористы захватили мюзикл «Норд-Ост», над которым работал Цекало. Согласно официальным данным, погибли 130 заложников (по информации общественной организации «Норд-Ост» – 174 человека). О чрезвычайной ситуации продюсеру сообщил Константин Эрнст.

«Он позвонил и сказал: «Твой мюзикл захвачен». А Эрнст не знал, что я больше не работал с «Норд-Остом» (Цекало был исполнительным продюсером мюзикла в течение полутора лет – Прим.). Тот факт, что я оттуда ушел, вовсе не означал, что мне это безразлично. Эрнст спросил, где я, и сказал, что там находится съемочная группа Первого канала», – вспоминает Александр.

Недолго думая, Цекало отправился на место происшествия, которое к тому моменту оцепили и организовали штаб. «Я провел там две ночи, а на третью всех стали выгонять. Я понял, что это неспроста», – рассказал продюсер. Когда спустя время Александр вернулся в Дом культуры на улице Мельникова, штурм уже закончился. Ведущий помогал выносить людей. В дальнейшем Цекало с группой инициативных людей ездили по моргам и больницам, чтобы помочь найти пропавших людей.

«Всех жалко, конечно. Помню Арсения Куриленко и Ксению Курбатову… Они были детьми. Говорят, что у них были детские отношения», – поделился продюсер.

Цекало признался, что произошедшее наложило на него сильный отпечаток. Знакомая Александра коуч Елена Русская посоветовала ему плевать в душе, чтобы выплескивать негативную энергию. Несмотря на то, что прошло больше 10 лет, продюсер начинает переживать, когда вспоминает о трагедии. Александр не стал скрывать, что пытался заглушить проблемы алкоголем, но это не особо ему помогло.

«Неделя ушла на то, чтобы найти людей. Я думаю, что больницы отдавали умерших в морги. Все очень боялись быть причастным к чему-то неправильному в этот посттравматический период. Даже был случай, когда мне позвонили из какой-то больницы и сказали: «Такой-то, такой-то из вашей труппы». Я спросил: «А с кем я разговариваю?» На том конце провода назвали адрес больницы. Поехали туда, а человек уже умер. У всех была растерянность… – вспоминает продюсер. – Я пользовался былой публичностью, чтобы помогать находить людей… Я выпивал, но это не работало. Вообще ни разу. (…) Надо было актеров возвращать. Лена Русская помогла мне с гневом и покашливанием, оно, кстати, оттуда. До сих пор. Это из-за того, что заговорили об этом, оно потом уйдет. Лена вызвалась поработать с артистами для реабилитации».