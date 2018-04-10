Вот это цифра! Найден старейший мужчина Земли

Житель острова Хоккайдо родился 25 июля 1905 года. У него есть семь братьев и одна сестра, живущие неподалеку от него, а также пятеро детей. Мужчина уже давно вышел на пенсию и коротает время, смотря телевизор, читая газеты и наслаждаясь сладостями. Также Нонака любит проводить время с семьей, пишет Lenta.