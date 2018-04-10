Эдита Пьеха раскрыла правду о конфликте с родственниками

На прошлой неделе 80-летняя Эдита Пьеха заставила поклонников не на шутку поволноваться. Народная артистка СССР попала в больницу из-за обострения бронхита. Певица признавалась, что ее мучает сильный кашель. Журналисты связались с Эдитой Станиславовной, попросившей купить лекарства. «Никак не могу выздороветь, так еще и в больнице нет нужных медикаментов. В аптеку сходить некому», – посетовала знаменитость, добавив, что болезнь протекает очень тяжело, пишет Starhit.ru.

Слова Пьехи вызвали бурные эмоции у ее фанатов. Многие искренне недоумевали, как звезда могла остаться без помощи родственников. Некоторые даже заподозрили, что Эдита Станиславовна поссорилась с близкими людьми. Позднее артистка раскрыла правду по поводу предполагаемых разногласий с членами своей семьи. Певица призвала не верить всему, что получает широкую огласку. По словам Пьехи, она всего лишь попросила корреспондентов сходить в аптеку.

«Ох... Призываю не верить этому. Мне действительно позвонил журналист с телеканала и даже поинтересовался, всего ли мне хватает. Ну, я и попросила его, если ему не будет сложно, по пути захватить для меня упаковку самых простых таблеток, которые продаются в каждой аптеке... А потом я отдала ему деньги. Вот, собственно, и вся история», – рассказала Эдита Станиславовна в ходе недавней беседы с журналистами.

Артистка добавила, что в тот день ее родственники были заняты, поэтому не смогли помочь. «Но я ничего страшного в этом не вижу», – отметила Пьеха.

Поклонники Эдиты Станиславовны переживают по поводу ее самочувствия и желают, чтобы знаменитость поскорее пошла на поправку. «С нетерпением будем ждать новую встречу с вами! Вы наша радость, надежда и вдохновение», «Ведь ей 80 лет! Какая отважная. Здоровья и творческих успехов», – комментировали в Сети.

Между тем в одном из пабликов во «ВКонтакте» появилась информация о том, что Эдита Пьеха лежит в кардиохирургии, потому что в больнице, где она лечится, нет бронхиального отделения. «Очень неважно выглядит (со слов медсестры). К чему я это? Нашли, куда ее положить. Такой ужасной больницы я еще не видел. Лекарств нет, все покупаем сами в аптеке больницы по заоблачным ценам», – высказался один из пациентов. Впрочем, сама Эдита Станиславовна не жалуется. Артистка, наоборот, говорит, что вполне довольна оказываемыми ей медицинскими услугами.

«Меня привезли с высокой температурой. Сейчас уже ее сбили. Без температуры хорошо, а вот домой очень хочется. К собачкам своим», – говорит звезда журналистам.