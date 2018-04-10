Максим Галкин раскрыл тайны своей семьи

Юморист и телеведущий Максим Галкин в начале 2000-х потерял обоих родителей. Ему и старшему брату было непросто смириться с тяжелой потерей. Как оказалось, женщина болела, и организм не смог победить недуг. «Мамы не стало ровно 14 лет назад, 9 апреля 2004-го. 7 апреля между гастролями я навещал ее в Израиле, где она была на лечении. Ухудшение наступило внезапно. Говорят, когда и где уходишь, имеет значение, не знаю, но тогда совпало все. Мама умерла на Святой Земле, на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь, и увезли маму в Россию в воскресенье в светлый праздник Пасхи», - вспомнил Галкин.

Артист очень благодарен маме за то, что она для него сделала. Телеведущий поделился историей своей семьи с подписчиками. Он опубликовал вырезку из старой газеты, в которой писали о его родительнице, когда она была еще маленькой. Максим, как оказалось, бережно хранит все, что связано с самыми близкими для него людьми.

«Это статья в газете «Свободная Болгария» за 31 июля 1946 года, где отмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама. Мама с родителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированы советские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились. К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным, не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась», - вспомнил Галкин.

Знаменитый шоумен рассказал, как более 20 лет назад ездил в страну, где провела детство его мама. Они попытались найти тот место, где Наталья Григорьевна жила еще маленькой девочкой. На удивление им удалось отыскать нужный дом. Более того, там их ждала совершенно неожиданная встреча.