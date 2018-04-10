Малышева посмеялась над словами Стриженовой о смерти мужа

Елена Малышева пригласила в студию одну из самых известных и гармоничных пар российского шоу-бизнеса – Екатерину и Александра Стриженовых.

О теме программы Александр высказался так: «Я когда у Кати спросил, о чем передача, она мне ответила: Что-то про то, что ты умрешь раньше меня». Над словами Стриженовой о смерти мужа Малышева и прочие зрители в студии посмеялись.

Как оказалось, женщины живут примерно на десять лет дольше мужчин из-за особенностей своего организма. У женщин вырабатывается эстроген, который защищает их от нервных перегрузок, стабилизирует работу сердца. При этом представительницам прекрасного пола следует заботиться о мужчинах, ведь их гормоны, работающие на притупление боли, не позволяют оценить риски в полной мере. То есть мужчины, склонные к гипертонии, прочим проблемам с сердцем и атеросклерозу, поздно спохватываются. Соответственно, женщинам следует регулярно отправлять мужчин на обследования, заботиться об их правильном питании.

На передаче Малышева спросила у Стриженовых секрет их счастливого брака. И если Александр коротко объяснил, что это любовь, то Екатерина оказалась куда разговорчивее. «Вообще, я об этом думала, потому что он нервы трепет столько лет...» – призналась популярная телеведущая.