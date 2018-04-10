Вот это бомба! Эстонские фит-модели устроили бой на боксерском ринге (ГАЛЕРЕЯ)

Фит-модели готовятся к крупнейшим соревнованиям страны в категории фитнес-бикини, и с удовольствием согласились сняться для самых известных в мире торговых марок спортивной одежды для бокса и MMA. «Девушки были по-настоящему возбуждены от возможности попозировать в боксерских перчатках на настоящем ринге. Это одна из самых увлекательных и игривых фотосессий проекта в этом сезоне. Настоящий боевой дух — это основа всего того, чему мы учим девушек у нас в проекте. Фотосессия стала отличной возможностью почувствовать себя победителем и насладиться всем процессом в игровой форме», – рассказывают организаторы проекта FitModel Projekt Estonia — победительница Arnold Classic Europe категории фитнеc бикини, серебряный призер на чемпионате мира по фитнесу Кристина Нуут, и серебряный призер Mrs Planet 2015, а так же Mrs Universe 2016 fitness body 2016 Юлия Смоли.