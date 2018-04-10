вторник, 10 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Вот это бомба! Эстонские фит-модели устроили бой на боксерском ринге (ГАЛЕРЕЯ)

Вот это бомба! Эстонские фит-модели устроили бой на боксерском ринге (ГАЛЕРЕЯ)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Блондинки против брюнеток! Кто горячее? Смотри фотогалерею прямо сейчас и оставляй комментарий! Модели FitModel Project Estonia приняли участие в горячей фотосессии для главного магазина спортивной одежды и экипировки для бокса, ММА и фитнеса — Knockout.ee.

Фит-модели готовятся к крупнейшим соревнованиям страны в категории фитнес-бикини, и с удовольствием согласились сняться для самых известных в мире торговых марок спортивной одежды для бокса и MMA. «Девушки были по-настоящему возбуждены от возможности попозировать в боксерских перчатках на настоящем ринге. Это одна из самых увлекательных и игривых фотосессий проекта в этом сезоне. Настоящий боевой дух — это основа всего того, чему мы учим девушек у нас в проекте. Фотосессия стала отличной возможностью почувствовать себя победителем и насладиться всем процессом в игровой форме», – рассказывают организаторы проекта FitModel Projekt Estonia — победительница Arnold Classic Europe категории фитнеc бикини, серебряный призер на чемпионате мира по фитнесу Кристина Нуут, и серебряный призер Mrs Planet 2015, а так же Mrs Universe 2016 fitness body 2016 Юлия Смоли.

Александр Онно и Тимофей Федоров, владельцы спортивного магазина Knockout.ee, поделились с порталом Limon.ee, что такую горячую фотосессию они задумали, чтобы девушки растопили уже до конца лед зимы своей красотой и порадовали всех клиентов магазина и страну наступлением теплой весны. Все участники проекта желают читателям не сдаваться на пути к своим спортивным целям. Лето не за горами.

Смотрите галерею! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ