Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем

«Потому что мы – банда! Очень давно мы все не встречались, спасибо @madmadmash, что нас собрала в пучок. Дружба – странная вещь, конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы – все как на подбор. Ну а кто дядька Черномор – догадайтесь сами (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)» – сообщила Ксения Собчак в подписи к фото, на котором запечатлена со своими подружками Матильдой Шнуровой, Оксаной Лаврентьевой и Никой Белоцерковской.