вторник, 10 апреля 2018 г.
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  • Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем

Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем

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Ксения Собчак.

ФОТО: Скриншот с Instagram

На днях появилась информация о том, что в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана не так все гладко, как кажется со стороны. А теперь стало известно, что гламурная блондинка отправилась в Америку, причем совсем не с семьей, пишут Dni.

Буквально на днях Ксения Собчак умиляла всю страну фотографиями с семейного отдыха в Таиланде, однако теперь телеведущая резко сменила пластинку. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения опубликовала снимки, сделанные в Америке.

«Потому что мы – банда! Очень давно мы все не встречались, спасибо @madmadmash, что нас собрала в пучок. Дружба – странная вещь, конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы – все как на подбор. Ну а кто дядька Черномор – догадайтесь сами (орфография и пунктуация авторов сохраненыприм. ред.)» – сообщила Ксения Собчак в подписи к фото, на котором запечатлена со своими подружками Матильдой Шнуровой, Оксаной Лаврентьевой и Никой Белоцерковской.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к новому путешествию блондинки.

Другие обратили внимание на отсутствие в компании мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и сына Платона. «А где семья? Все отдохнули вместе для виду и хватит??», «Сменила Виторгана на подружек», «Где Максим? Реально расстались?» – завалили вопросами телеведущую фанаты.

Напомним, в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган переживают сложный период в семейной жизни.

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