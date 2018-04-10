Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем

На днях появилась информация о том, что в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана не так все гладко, как кажется со стороны. А теперь стало известно, что гламурная блондинка отправилась в Америку, причем совсем не с семьей, пишут Dni.
Буквально на днях Ксения Собчак умиляла всю страну фотографиями с семейного отдыха в Таиланде, однако теперь телеведущая резко сменила пластинку. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения опубликовала снимки, сделанные в Америке.
«Потому что мы – банда! Очень давно мы все не встречались, спасибо @madmadmash, что нас собрала в пучок. Дружба – странная вещь, конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы – все как на подбор. Ну а кто дядька Черномор – догадайтесь сами (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)» – сообщила Ксения Собчак в подписи к фото, на котором запечатлена со своими подружками Матильдой Шнуровой, Оксаной Лаврентьевой и Никой Белоцерковской.
Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к новому путешествию блондинки.
Другие обратили внимание на отсутствие в компании мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и сына Платона. «А где семья? Все отдохнули вместе для виду и хватит??», «Сменила Виторгана на подружек», «Где Максим? Реально расстались?» – завалили вопросами телеведущую фанаты.
Напомним, в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган переживают сложный период в семейной жизни.