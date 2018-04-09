Вся в мать! Подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор

Юная прелестница опубликовала снимок в своем Instagram. На нем она позирует в закрытом купальнике, стоя на качелях. Публикация произвела настоящий фурор в интернете.

Комментаторы были очень щедры на похвалу и осыпали барышню комплиментами. Все же некоторые пользователи соцсети попросили Ариадну не пытаться эпатировать подписчиков, так, как это обычно делает ее мать.