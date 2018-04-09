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  • Вся в мать! Подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор

Вся в мать! Подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор ФОТО

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Geodakyan Artyom/Scanpix

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна опубликовала пляжные фотографии. У 12-летней девочки есть все шансы обскакать знаменитую родительницу.

Юная прелестница опубликовала снимок в своем Instagram. На нем она позирует в закрытом купальнике, стоя на качелях. Публикация произвела настоящий фурор в интернете.

Комментаторы были очень щедры на похвалу и осыпали барышню комплиментами. Все же некоторые пользователи соцсети попросили Ариадну не пытаться эпатировать подписчиков, так, как это обычно делает ее мать. 

Thailand 🖤🌴🐾

A post shared by Волочкова Ариадна (@ariadna_volochkova) on

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