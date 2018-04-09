Вся в мать! Подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор

9 апреля 2018 г., 22:17
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна опубликовала пляжные фотографии. У 12-летней девочки есть все шансы обскакать знаменитую родительницу.
Юная прелестница опубликовала снимок в своем Instagram. На нем она позирует в закрытом купальнике, стоя на качелях. Публикация произвела настоящий фурор в интернете.
Комментаторы были очень щедры на похвалу и осыпали барышню комплиментами. Все же некоторые пользователи соцсети попросили Ариадну не пытаться эпатировать подписчиков, так, как это обычно делает ее мать.