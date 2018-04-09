Фото: второй внук Эрики Салумяэ вот-вот появится на свет
9 апреля 2018 г., 18:08
В конце прошлого года знаменитая эстонская спортсменка сообщила, что ее дочь снова беременна и скоро на свет появится ее второй внук.
Дочь Эрики Салумяэ, Сирли в прошлом, а ныне Шанти Гранд Уусталу, ждет второго ребенка. Судя по размерам живота беременной Шанти, малыш увидит свет уже в ближайшее время. Напомним, что первая внучка Эрики Салумяэ появилась на свет в декабре 2016 года, когда Шанти еще была несовершеннолетней.
Сейчас молодая мать и ее муж Говри проживают в Испании вместе с родителями супруга.