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  • Фото: второй внук Эрики Салумяэ вот-вот появится на свет

Фото: второй внук Эрики Салумяэ вот-вот появится на свет

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ФОТО: facebook

В конце прошлого года знаменитая эстонская спортсменка сообщила, что ее дочь снова беременна и скоро на свет появится ее второй внук.

Дочь Эрики Салумяэ, Сирли в прошлом, а ныне Шанти Гранд Уусталу, ждет второго ребенка. Судя по размерам живота беременной Шанти, малыш увидит свет уже в ближайшее время. Напомним, что первая внучка Эрики Салумяэ появилась на свет в декабре 2016 года, когда Шанти еще была несовершеннолетней.

Сейчас молодая мать и ее муж Говри проживают в Испании вместе с родителями супруга.

ФОТО: facebook

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