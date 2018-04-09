Фото: второй внук Эрики Салумяэ вот-вот появится на свет

Дочь Эрики Салумяэ, Сирли в прошлом, а ныне Шанти Гранд Уусталу, ждет второго ребенка. Судя по размерам живота беременной Шанти, малыш увидит свет уже в ближайшее время. Напомним, что первая внучка Эрики Салумяэ появилась на свет в декабре 2016 года, когда Шанти еще была несовершеннолетней.