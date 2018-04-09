Новый клип Макса Барских сводит Эстонию с ума: эти ребята устроили жаркие танцы в офисе (ВИДЕО)
9 апреля 2018 г., 17:32
Выход новой песни и клипа Макса Барских сводит весь мир с ума. Таллинн уже тоже подвергся этой лихорадке. MJ Production уже устроила жаркие танцы в своем новом офисе в самом центре Таллинна. Прохожие оборачивались, замечая, что там идет какое-то активное движение.
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Напомним, что уже 24 августа Макс Барских выступит в таллиннском ночном клубе CatHouse.