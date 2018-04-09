Выход новой песни и клипа Макса Барских сводит весь мир с ума. Таллинн уже тоже подвергся этой лихорадке. MJ Production уже устроила жаркие танцы в своем новом офисе в самом центре Таллинна. Прохожие оборачивались, замечая, что там идет какое-то активное движение.