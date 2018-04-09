Джулия Ванг объяснила, почему стала выглядеть как мужчина

После окончания съемок «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг кардинально изменилась. Из длинноволосой блондинки она превратилась в коротко стриженного андрогина. Знаменитость отрезала волосы, перестала ярко краситься и сильно похудела. Поклонники забили тревогу и стали переживать за здоровье экстрасенса. Однако Джулия решила внести ясность и объяснила своим подписчикам в Инстаграме, почему она сейчас так выглядит, передает Woman.ru.

«Я несколько лет пыталась привыкнуть к чертовым волосам, но так как лишена каких-либо способностей к укладкам и прочим штукам, то я несколько раз их отрезала», — признается Ванг (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Оказывается, в юности у нее были короткие волосы. Однако случайно попав в модельный бизнес, Джулии пришлось измениться.

A post shared by midnightrose666 (@julie_vangreal) on Feb 7, 2018 at 7:13am PST

«Мне стали диктовать: как я должна выглядеть, что носить, как себя вести и так далее», — рассказывает Ванг. На телепроекте «Битва экстрасенсов» девушка использовала парики и накладные пряди, чтобы выглядеть более женственно.