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Джулия Ванг объяснила, почему стала выглядеть как мужчина

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ФОТО: скриншот

35-летняя Джулия Ванг озадачила поклонников своим имиджем. После окончания съемок 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» она превратилась в совершенно другого человека. Устав от вопросов, Ванг откровенно рассказала своим фолловерам в микроблоге о том, почему сменила образ.

После окончания съемок «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг кардинально изменилась. Из длинноволосой блондинки она превратилась в коротко стриженного андрогина. Знаменитость отрезала волосы, перестала ярко краситься и сильно похудела. Поклонники забили тревогу и стали переживать за здоровье экстрасенса. Однако Джулия решила внести ясность и объяснила своим подписчикам в Инстаграме, почему она сейчас так выглядит, передает Woman.ru.

«Я несколько лет пыталась привыкнуть к чертовым волосам, но так как лишена каких-либо способностей к укладкам и прочим штукам, то я несколько раз их отрезала», — признается Ванг (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Оказывается, в юности у нее были короткие волосы. Однако случайно попав в модельный бизнес, Джулии пришлось измениться.

«Мне стали диктовать: как я должна выглядеть, что носить, как себя вести и так далее», — рассказывает Ванг. На телепроекте «Битва экстрасенсов» девушка использовала парики и накладные пряди, чтобы выглядеть более женственно. 

Сейчас Джулия чувствует себя комфортно. Ее молодой человек поддержал ее решение отрезать волосы. Более того, он даже помог выбрать ей стрижку. «Итог — я счастлива! И мне все равно, кто и что там думает, считает и все остальное», — добавляет экстрасенс. А вам нравится, как сейчас выглядит Ванг?

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