Близкие оставили нуждающуюся Эдиту Пьеху без помощи

5 апреля появилась новость о том, что Эдита Пьеха была срочно госпитализирована. Певица оказалась в отделении кардиологии одной из Санкт-Петербургских больниц. Поклонники были взволнованы подобными известиями, ведь родственники звезды не спешили комментировать ее самочувствие. Именно поэтому артистка решила сама обрисовать сложившуюся ситуацию.

Общаясь с представителями программы «Ты не поверишь!» она подтвердила, что оказалась в больнице. Причиной стал острый бронхит. По словам Пьехи, она никак не может справиться с кашлем, а нужные лекарства купить некому.

«Чувствую себя плохо, кашляю ужасно. Никак не могу выздороветь, так еще и в больнице нет нужных медикаментов. В аптеку сходить некому. Каждый день кто-то звонит, спрашивает, жива ли, не умерла ли я? А я отвечаю: «Не дождетесь». Хотя болезнь протекает очень тяжело», - пожаловалась Пьеха.

Когда корреспонденты программы «Ты не поверишь!» решили помочь звезде. Они приобрели для нее лекарства и розы, которые просто обожает Эдита Станиславовна. Медикаменты передали через работников больницы, а чуть позже Пьеха по телефону поблагодарила журналистов. Она отметила, что не стоит волноваться по поводу ее самочувствия.

«Я лежу в кардиологии не из-за проблем с сердцем, а из-за того, что в больнице просто нет отделения для больных бронхитом. Сейчас лежу на кровати в халате, вся растрепанная. Но как только приведу себя в порядок, обязательно выйду на связь с поклонниками», - рассказала звезда.

Внук Эдиты Станиславовны Стас Пьеха подтвердил, что у его бабушки бронхит. Однако мужчина отметил, что жизни родственницы ничего не угрожает. «Мы все переболели. Я переболел на ногах, но она постарше, поэтому так уже не может. Это обычное ОРЗ, которое перешло в бронхит. Это абсолютно рядовая проблема, волноваться не стоит», - подчеркнул певец.