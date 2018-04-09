понедельник, 9 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Близкие оставили нуждающуюся Эдиту Пьеху без помощи

Близкие оставили нуждающуюся Эдиту Пьеху без помощи

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эдита Пьеха

ФОТО: Belinsky Yuri/COVI

Певица прокомментировала свое самочувствие. Эдита Пьеха подтвердила, что была госпитализирована из-за бронхита. В медицинском учреждении не оказалось нужных лекарств, и несколько дней никто не мог дойти до аптеки, чтобы купить ей препараты, передает Starhit.

5 апреля появилась новость о том, что Эдита Пьеха была срочно госпитализирована. Певица оказалась в отделении кардиологии одной из Санкт-Петербургских больниц. Поклонники были взволнованы подобными известиями, ведь родственники звезды не спешили комментировать ее самочувствие. Именно поэтому артистка решила сама обрисовать сложившуюся ситуацию.

Общаясь с представителями программы «Ты не поверишь!» она подтвердила, что оказалась в больнице. Причиной стал острый бронхит. По словам Пьехи, она никак не может справиться с кашлем, а нужные лекарства купить некому.

«Чувствую себя плохо, кашляю ужасно. Никак не могу выздороветь, так еще и в больнице нет нужных медикаментов. В аптеку сходить некому. Каждый день кто-то звонит, спрашивает, жива ли, не умерла ли я? А я отвечаю: «Не дождетесь». Хотя болезнь протекает очень тяжело», - пожаловалась Пьеха.

Когда корреспонденты программы «Ты не поверишь!» решили помочь звезде. Они приобрели для нее лекарства и розы, которые просто обожает Эдита Станиславовна. Медикаменты передали через работников больницы, а чуть позже Пьеха по телефону поблагодарила журналистов. Она отметила, что не стоит волноваться по поводу ее самочувствия.

«Я лежу в кардиологии не из-за проблем с сердцем, а из-за того, что в больнице просто нет отделения для больных бронхитом. Сейчас лежу на кровати в халате, вся растрепанная. Но как только приведу себя в порядок, обязательно выйду на связь с поклонниками», - рассказала звезда.

Внук Эдиты Станиславовны Стас Пьеха подтвердил, что у его бабушки бронхит. Однако мужчина отметил, что жизни родственницы ничего не угрожает. «Мы все переболели. Я переболел на ногах, но она постарше, поэтому так уже не может. Это обычное ОРЗ, которое перешло в бронхит. Это абсолютно рядовая проблема, волноваться не стоит», - подчеркнул певец.

Поклонники надеются, что артистка сможет справиться с недугом и вернется на сцену. Ранее Пьеха признавалась, что ей становится все сложнее выступать. Однако звезда не может отказаться от работы, так как именно в ней она черпает силы и вдохновение. На нескольких концертах Эдита Станиславовна пела сидя на стуле, но все равно стоически исполняла каждый хит на высшем уровне.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ