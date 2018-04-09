Звезда «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» скоро ослепнет

На телешоу «Дом-2» в 2014 году Малиновский не нашел свою любовь. Затем стал участником 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». Зрение начало подводить мужчину еще во время участия в «Доме-2», но тогда ему не был поставлен верный диагноз. После «Битвы экстрасенсов» Георгий перенес микроинсульт, и зрение стало катастрофически падать. Определить причину смогли медики в Таиланде. Сам экстрасенс отметил, что лечения от этой болезни нет. Малиновский считает, что его заболевание связано с экстрасенсорной деятельностью, так как он вел приемы большого количества людей. Георгия поддерживает его супруга, с которой он случайно познакомился на лестничной площадке, пишет 7d.org.ua.