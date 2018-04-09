Фото: Энн Хэтэуэй толстеет для новой роли

35-летняя героиня драмы «Дьявол носит Prada» на днях опубликовала видео своей тренировки в спортзале в доказательство того, что лишние килограммы нужны ей исключительно для съемок.

ФОТО: Snorlax / MEGA/Snorlax / MEGA

Кроме того, Хэтэуэй оставила послание под роликом в своем Instagram, предвидя возмущения своей внешностью.

«Я успешно набираю вес для новой кинороли. Для всех, кто собирается пристыдить меня в ближайшие месяцы — это ваши проблемы, а не мои. Всем мир!» — написала актриса.