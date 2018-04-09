понедельник, 9 апреля 2018 г.
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  • Фото: Энн Хэтэуэй толстеет для новой роли

Фото: Энн Хэтэуэй толстеет для новой роли

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ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Американская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что набирает вес ради роли в новом фильме.

35-летняя героиня драмы «Дьявол носит Prada» на днях опубликовала видео своей тренировки в спортзале в доказательство того, что лишние килограммы нужны ей исключительно для съемок.

ФОТО: Snorlax / MEGA/Snorlax / MEGA

Кроме того, Хэтэуэй оставила послание под роликом в своем Instagram, предвидя возмущения своей внешностью.

«Я успешно набираю вес для новой кинороли. Для всех, кто собирается пристыдить меня в ближайшие месяцы — это ваши проблемы, а не мои. Всем мир!» — написала актриса.

ФОТО: BIG PUN/MEGA/BIG PUN/MEGA

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