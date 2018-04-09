Фото: Энн Хэтэуэй толстеет для новой роли
9 апреля 2018 г., 13:02
Американская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что набирает вес ради роли в новом фильме.
35-летняя героиня драмы «Дьявол носит Prada» на днях опубликовала видео своей тренировки в спортзале в доказательство того, что лишние килограммы нужны ей исключительно для съемок.
Кроме того, Хэтэуэй оставила послание под роликом в своем Instagram, предвидя возмущения своей внешностью.
«Я успешно набираю вес для новой кинороли. Для всех, кто собирается пристыдить меня в ближайшие месяцы — это ваши проблемы, а не мои. Всем мир!» — написала актриса.