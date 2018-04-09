Упс! Дайнеко вышла в свет без юбки

Виктория облачилась в объемную ярко-красную рубашку до талии, но при этом забыла надеть юбку. Ее исполнительница решила заменить короткими шортами, которые, по мнению поклонников, больше похожи на спортивные трусы.

Под них Виктория надела черные колготки со стразами, а дополнила этот вызывающий ансамбль ботильонами на огромном каблуке. Снимок звезда выложила на своей страничке в Instagram.

У поклонников экстравагантный образ знаменитости не вызвал осуждения. Напротив, они восхитились прекрасной фигурой и длинными ногами Виктории. Однако нашлись и критики, отметившие, что все же не стоило забывать юбку дома. Или выбрать шорты подлиннее.