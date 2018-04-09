понедельник, 9 апреля 2018 г.
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Упс! Дайнеко вышла в свет без юбки

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Вика Дайнеко

ФОТО: Twitter.com

Певица Виктория Дайнеко после развода с Дмитрием Клейманом начала себя эпатажно вести. Так, на одном из последних концертов артистка появилась в крайне откровенном наряде, пишет Дни.ру.

Виктория облачилась в объемную ярко-красную рубашку до талии, но при этом забыла надеть юбку. Ее исполнительница решила заменить короткими шортами, которые, по мнению поклонников, больше похожи на спортивные трусы.

Под них Виктория надела черные колготки со стразами, а дополнила этот вызывающий ансамбль ботильонами на огромном каблуке. Снимок звезда выложила на своей страничке в Instagram.

У поклонников экстравагантный образ знаменитости не вызвал осуждения. Напротив, они восхитились прекрасной фигурой и длинными ногами Виктории. Однако нашлись и критики, отметившие, что все же не стоило забывать юбку дома. Или выбрать шорты подлиннее.

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