понедельник, 9 апреля 2018 г.
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В маму или в папу? Мартин Репинский показал полугодовалого сына

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ФОТО: Instagram

Как же быстро летит время! Сыну политиков Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински исполнилось полгода. В честь этого события гордый отец поделился фотографией с семейного праздника.

«Сегодня у нас важный день рождения! Еще через полгода нам исполнится год», – так подписал снимок Мартин Репинский, на котором он позирует вместе с полугодовалым сыном Морганом.

На праздничном торте горит шесть свечей. Судя по всему, родителей не смущает, что дата не круглая, отмечают они ее со всей серьезностью. Впрочем, это неважно, главное, что родители светятся от счастья.

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