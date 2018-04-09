«Неужели усыновили?» Владимир Пресняков показал новорожденного ребенка

Многие пользователи Сети полагают, что певец снова стал отцом. На свежем фото Владимир Пресняков вместе с женой Натальей Подольской смотрят на новорожденного малыша. В комментарии к кадру певец написал: «Вот оно счастье». Снимок вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети.

Многие фанаты решили, что у пары родился второй ребенок. Тем более, что супруги публично заявляли о том, что мечтают о рождении девочки. При этом Наталья почти каждый день выходит на сцену и скрыть от фанатов округлившийся живот ей было бы очень сложно. Тогда появились предположения, что малыша могла выносить суррогатная мама. «Или, может, усыновили?» — гадают поклонники.