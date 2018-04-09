понедельник, 9 апреля 2018 г.
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  • «Неужели усыновили?» Владимир Пресняков показал новорожденного ребенка

«Неужели усыновили?» Владимир Пресняков показал новорожденного ребенка

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ФОТО: Instagram

В микроблоге известного певца Владимира Преснякова появилось любопытное фото. 

Многие пользователи Сети полагают, что певец снова стал отцом. На свежем фото Владимир Пресняков вместе с женой Натальей Подольской смотрят на новорожденного малыша. В комментарии к кадру певец написал: «Вот оно счастье». Снимок вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети. 

Многие фанаты решили, что у пары родился второй ребенок. Тем более, что супруги публично заявляли о том, что мечтают о рождении девочки. При этом Наталья почти каждый день выходит на сцену и  скрыть от фанатов округлившийся живот ей было бы очень сложно. Тогда появились предположения, что малыша могла выносить суррогатная мама. «Или, может, усыновили?» —  гадают поклонники.

Другие пишут, что малыш может быть внуком Владимира и Натальи. Мол, у Никиты, старшего сына Преснякова, появился сын. Эта теория еще менее вероятна. На самом деле, Владимир, скорее всего, опубликовал старое фото с маленьким сыном Артемием. Артист пока не комментирует бурные обсуждения в Сети.

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