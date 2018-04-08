Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

"Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, ей было всего 47 лет. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света", - сказала собеседница агентства.

Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре "Школа современной пьесы". По решению родственников, актриса будет похоронена у себя на родине в Пензе.

"11 апреля на сцене "Школы современной пьесы" будет показан спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. Мы посвятили этот спектакль памяти народного артиста РФ Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его также Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле. Это была последняя ее роль", - сообщили в пресс-службе театра.