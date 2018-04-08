Участнице конкурса «Мисс Россия» угрожают расправой

Однако недавно Диане стали поступать сообщения с угрозами, началась настоящая травля девушки в Сети. Поводом для недовольства стали откровенные фото в нижнем белье, которые модель сделала для конкурса. В "инстаграме" Диана поделилась скринами некоторых сообщений, которые поступают в ее адрес, пишет Лайф.

Диана Нагоева рассказала Super, что просила дать ей возможность сфотографироваться в закрытом купальнике для анкеты участницы конкурса, но организаторы отказали ей.