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  • В сексуальном купальнике и без макияжа: Настя Каменских порадовала яркими фото

В сексуальном купальнике и без макияжа: Настя Каменских порадовала яркими фото

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица Настя Каменских, которая недавно порадовала премьерой клипа на трек "Дай мне", продолжает делиться с поклонниками на странице в Instagram фотографиями из путешествия.

Каменских продемонстрировала фигуру в белом бикини. На отдыхе артистка отказалась от косметики и хвастается натуральной красотой.

На одном из снимков Настя позирует на пляже в сексуальном черном купальнике. Где именно певица проводит свой отпуск, пока неизвестно.

"Без косметики,она еще лучше", "На красивой фигуре белый купальник выглядит очень хорошо", "Очень нежная", "Самая шикарная", "Настя как похудела, так одни попы в ленте", "С такой фигурой, почему бы и не выставлять такие фото", "Спорт всегда исправляет фигуру. Так держать", "Похудела", "Настя тебе просто многие завидуют. Ты супер детка", – комментируют пользователи.

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