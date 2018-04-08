Елизавету Боярскую поздравляют с беременностью

"Живут же люди, хочется сказать... Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо... И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу!" – подписала снимки Боярская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Поездка Елизаветы в Испанию носит рабочий характер, недавно она стала амбассадором известного ювелирного бренда. Это не помешало артистке насладиться солнцем, морем и вкусной едой.

A post shared by Елизавета Боярская (@lizavetabo) on Apr 7, 2018 at 1:52am PDT

Поклонники обратили внимание, что актриса фотографируется только в просторных нарядах, а живот прикрывает рюкзаком. Часть общественности связала это в очень вкусной барселонской кухней, но подавляющее большинство принялось поздравлять Елизавету с беременностью, пишет Дни.ру.

"Лиза, вы в положении?Если так, мы рады за вас", "Извините за вопрос, вы беремены?" "Судя по нарядам, у Лизы скоро будет малыш. Поздравляем", – написали фоловеры под снимками актрисы.