Жена высказалась о госпитализации рыжего «Иванушки»

Супруга рыжего "Иванушки" Мария опровергла новости об ухудшении здоровья певца. Женщина отметила, что Григорьев-Апполонов не обращался за медицинской помощью.

"У меня все хорошо, у моего мужа тоже. Мы собираемся красить и освещать яйца. Никакой госпитализации не было, нет и, надеюсь, не будет. Кому-то, видимо, скучно стало", – заявила она.

По словам Марии артист в полном порядке. "Он прекрасно себя чувствует, у него все хорошо, сегодня праздник. Мы собираемся ехать в храм освещать пасхи и яйца", — цитирует РЕН ТВ жену "Иванушки".