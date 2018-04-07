суббота, 7 апреля 2018 г.
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Жена высказалась о госпитализации рыжего «Иванушки»

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Андрей Григорьев-Аполлонов.

ФОТО: Scanpix

Жена высказалась о госпитализации солиста "Иванушек" Андрея Григорьева-Апполонова. По словам Марии, с певцом все в порядке.

Супруга рыжего "Иванушки" Мария опровергла новости об ухудшении здоровья певца. Женщина отметила, что Григорьев-Апполонов не обращался за медицинской помощью.

"У меня все хорошо, у моего мужа тоже. Мы собираемся красить и освещать яйца. Никакой госпитализации не было, нет и, надеюсь, не будет. Кому-то, видимо, скучно стало", – заявила она.

По словам Марии артист в полном порядке. "Он прекрасно себя чувствует, у него все хорошо, сегодня праздник. Мы собираемся ехать в храм освещать пасхи и яйца", — цитирует РЕН ТВ жену "Иванушки".

Ранее СМИ сообщили, что Андрей Григорьев-Апполонов срочно госпитализирован. Якобы медики диагностировали у главной звезды "Иванушек International" сильный бронхит из-за курения и обострение язвы. Врачи пояснили, что проблемы с желудком возникли у певца из-за злоупотребления алкоголем. После того, как состояние певца стабилизировалось, его отпустили домой.

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