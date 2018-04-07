суббота, 7 апреля 2018 г.
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  • Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов срочно доставлен в больницу

Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов срочно доставлен в больницу

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Андрей Григорьев-Аполлонов

ФОТО: Scanpix

Андрея госпитализировали с сильной болью в желудке. Также певец жаловался на кашель, передает Дни.ру.

Медики диагностировали у главной звезды "Иванушек International" сильный бронхит из-за курения и обострение язвы. По мнению врачей, проблемы с желудком возникли у певца из-за злоупотребления спиртными напитками.

Как пишет Telegram-канал Mash, "рыжего Иванушку" уже выписали. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

В минувшем году артиста преследовала череда смертей. Певец не скрывал, что из-за утрат был вынужден фактически уйти в запой. Это помогало ему избегать грустных мыслей. "Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал", – заявил певец, добавив, что творчество стало для него единственной радостью.

Напомним, в 2017 году Андрей потерял друга и коллегу по группе Олега Яковлева. Экс-иванушка умер 29 июня. По разным данным, причинами смерти артиста, который несколько дней находился в реанимации, стали остановка сердца, отек легких на фоне цирроза печени, двусторонняя пневмония. Также говорили о раке.

Вскоре после этого умерла сестра Григорьева-Апполонова Юлия. 51-летняя женщина скончалась в собственном доме в Сочи в результате приступа астмы. После смерти любимой сестры артист длительное время не общался с журналистами, а когда заговорил, сообщил, что потеря родственницы подкосила его. "Ребят, такая вот фигня. Наполовину мертв. Слова – с трудом. Моя Юленька", – еле выговорил артист.

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