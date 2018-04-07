Жутко постаревшую Дженнифер Энистон сняли на улице

Актрису сфотографировали выходящей из салона красоты в Беверли-Хиллз. Судя по снимкам, Джен решила сменить свой яркий блонд на спокойное мелирование.

ФОТО: Rachpoot/MEGA/Rachpoot/MEGA

В кадр также крупным планом попало лицо актрисы. Поклонники очень удивились, увидев его. Джен выглядит на свои 49 лет, хотя раньше актрисе с трудом можно было дать 40. На Энистон нет ни капли косметики, из-за чего видны все морщинки.

Для посещения салона Джен выбрала брюки цвета хаки, черную футболку и кожаную куртку – все в мужском стиле. Немного дерзкий образ дополнили очки-авиаторы. Наряд прибавил всегда миниатюрной актрисе пару-тройку килограммов.

ФОТО: Rachpoot/MEGA/Rachpoot/MEGA