Как подобает голливудской звезде: актриса из «Мемуаров Гейши» путешествует по Эстонии на вертолете

6 апреля состоялось открытие музея моторного спорта МОМУ в Турбе, на котором присутствовали Жан Тодт и его спутница Мишель Йео. До Турбе они решили добраться весьма необычным способом – на вертолете. Отметим, что вместе с ними летела певица Элина Нечаева, которая уже в мае отправится в Португалию, чтобы представить Эстонию на «Евровидении».