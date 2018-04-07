суббота, 7 апреля 2018 г.
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  • Как подобает голливудской звезде: актриса из «Мемуаров Гейши» путешествует по Эстонии на вертолете

Как подобает голливудской звезде: актриса из «Мемуаров Гейши» путешествует по Эстонии на вертолете ФОТО!

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Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт и его невеста 55-летняя малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео в четверг прибыли в Таллинн.

Жан Тодт приехал в Таллинн с официальным визитом.

6 апреля состоялось открытие музея моторного спорта МОМУ в Турбе, на котором присутствовали Жан Тодт и его спутница Мишель Йео. До Турбе они решили добраться весьма необычным способом – на вертолете. Отметим, что вместе с ними летела певица Элина Нечаева, которая уже в мае отправится в Португалию, чтобы представить Эстонию на «Евровидении».

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