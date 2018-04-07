Ты тоже это видишь? В памятном месте на стене появилось лицо Сатаны Мистика какая-то...
7 апреля 2018 г., 12:30
Ресторан El Cholo Restaurant в Санта-Монике был одним из любимых мест легендарного певца Майкла Джексона.
Его любимый столик персонал старался никому не отдавать, ведь популярный исполнитель мог нагрянуть в любой момент. После смерти кумира целого поколения на стене у столика повесили фотографии певца. Однако, недавно работники заведения заметили одну странность...
Один из сотрудников обратил внимание, что слева от стенда на деревянной панели «проявилось» устрашающее лицо, которое он назвал «дьявольским». По какой причине это произошло, остается загадкой.
Является ли это чистым совпадением или чье-то злой шуткой? Что вы думаете по этому поводу?