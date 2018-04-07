суббота, 7 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
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  • Ты тоже это видишь? В памятном месте на стене появилось лицо Сатаны

Ты тоже это видишь? В памятном месте на стене появилось лицо Сатаны Мистика какая-то...

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ФОТО: Vida Press

Ресторан El Cholo Restaurant в Санта-Монике был одним  из любимых мест легендарного певца Майкла Джексона.

Его любимый столик персонал старался никому не отдавать, ведь популярный исполнитель мог нагрянуть в любой момент. После смерти кумира целого поколения на стене у столика повесили фотографии певца. Однако, недавно работники заведения заметили одну странность...

ФОТО: Vida Press

Один из сотрудников обратил внимание, что слева от стенда на деревянной панели «проявилось» устрашающее лицо, которое он назвал «дьявольским». По какой причине это произошло, остается загадкой.

ФОТО: Vida Press

Является ли это чистым совпадением или чье-то злой шуткой? Что вы думаете по этому поводу?

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