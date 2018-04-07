Ты тоже это видишь? В памятном месте на стене появилось лицо Сатаны

Его любимый столик персонал старался никому не отдавать, ведь популярный исполнитель мог нагрянуть в любой момент. После смерти кумира целого поколения на стене у столика повесили фотографии певца. Однако, недавно работники заведения заметили одну странность...

ФОТО: Vida Press

Один из сотрудников обратил внимание, что слева от стенда на деревянной панели «проявилось» устрашающее лицо, которое он назвал «дьявольским». По какой причине это произошло, остается загадкой.

ФОТО: Vida Press