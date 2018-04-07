Поймана! Фанаты нашли на фото Кардашян то, чего там быть не должно

После того как Ким Кардашян снялась в рекламе белья от Calvin Klein, на звезду посыпались обвинения в чрезмерной ретуши фотографий. Фанаты сочли, что на рекламном снимке у матери троих детей слишком узкая талия, сообщает Лайф со ссылкой на Sun.
Подписчики страницы Calvin Klein осудили бренд за сильную ретушь фотографии и оставили к ней больше тысячи комментариев.
Очевидно, комментарии задели Ким Кардашян за живое, потому что она поспешила их опровергнуть и выложила на своей странице в "Инстаграме" селфи в аналогичном наряде. Отметим, что на новом фото талия Ким кажется еще уже.
Менее чем за сутки снимок собрал больше 2,5 миллиона лайков. Впрочем, некоторых подписчиков селфи не убедило: они продолжают утверждать, что фотографии отретушированы.
"Некоторые линии на фото выглядят искривленными. Все женщины прекрасны, не нужно корректировать фотографии. Гордитесь тем, какая вы есть", - пишет поклонник.