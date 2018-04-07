Десять самых откровенных фото: Кейт Аптон снялась в слишком нежной фотосессии

"Самая сексуальная женщина 2014 года", модель и актриса 25-летняя Кейт Аптон стала лицом итальянского бренда Yamamay и снялась для его весенней коллекции.
Девушка позировала практически без макияжа в кремовом комплекте с нежным цветочным принтом. Она чувственно и немного рассеянно смотрит в камеру, демонстрируя свои идеальные формы и плоский животик. Светлые локоны спадают пленительным каскадом.
Затем она переоделась в белое кружевное полупрозрачное бельё, а его сменила на чёрное, тоже кружевное и не менее откровенное. Также модель примерила синий бесшовный комплект. Все снимки вышли уютными и естественными.
По словам представителя компании Yamamay, они ценят природную красоту и постарались сделать акцент в своей фотосессии именно на ней.
"Yamamay фокусируется на естественной красоте, на чувственных изгибах одной из самых восхитительных женщин в мире — американской актрисы Кейт Аптон", - сказал представитель фирмы.
Девушка удостоилась от компании самой высокой оценки.
"Жизнерадостная и уверенная в себе, нежная и чувственная, Кейт для нас — воплощение идеальной женщины", - говорит он.
Но модели удалось попробовать себя и в качестве дизайнера. Недавно она вышла замуж за американского бейсболиста Джастина Верландера, а платье для торжественной церемонии разрабатывала сама вместе с командой Valentino.