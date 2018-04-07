Театр Табакова переименовывают после смерти режиссера

За 40-летнюю историю этот театр получил много неофициальных имен: "Подвал", Подвальный театр, "Табакерка". Но по документам проходил как Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. Так он значился на указателях в метро, на городских картах и афишах.

Теперь же у театра сменился лидер – труппе был представлен Владимир Машков. Скорее всего, он поменяет вектор развития, репертуар, артистов. Хотя до сих пор этическую направленность личности актера, служащего в Театре под руководством Олега Табакова, определял студийный дух.

Очевидно, возникнет необходимость изменения или корректировки названия. Скорее всего, теперь это будет "Театр имени Табакова". Специалисты рекламного рынка утверждают, что процесс смены городских указателей и перепечатка рекламной продукции может растянуться на несколько месяцев и вылиться в копеечку. Но запущен процесс будет не раньше 23 апреля, когда Машков официально возьмет бразды правления театром в своих руки. Тогда же исполнится и 40 дней со дня смерти Олега Табакова.