Вот пять признаков, что вы пьете слишком мало воды. Не игнорируйте их!

Без воды жизнь на Земле невозможна, пишет Andrei Laslau. Достаточное потребление воды будет поддерживать ваше тело здоровым, а организм - сильным.

В любом случае, одним из важнейших свойств воды является то, что она является удивительным реагентом.

Вы должны понимать, что сок, чай, кофе и другие напитки – это уже НЕ СОВСЕМ ВОДА в плане эффекта для здоровья! Или даже совсем не вода...

Но ваше тело регулярно информирует вас, когда ему нужна именно вода, и вот 5 признаков того, что ваш организм страдает от ее нехватки:

1. Редкое мочеиспускание.

Среднестатистический человек посещает туалет примерно 6-7 раз в день. Люди, которые делают это 2-3 раза в день, должны начать пить больше воды.

Если вы не пьете достаточно воды, риск заболевания почек резко возрастает.

Вы же хотите, чтобы ваше тело работало должным образом?

2. Сухая кожа.

Чтобы быть гладкой и нежной, коже нужна вода. Она действительно нуждается в постоянном увлажнении.

Если у вас сухая кожа даже после применения увлажняющих кремов, то время насторожится.

Не забывайте, что нужно пить как минимум 1,5 – 2 литра воды в день.

3. Головные боли.

Одна из причин головных болей – недостаточное употребление воды.

Особенно это ощущается, когда вы двигаетесь: вы скорее всего чувствуете головокружение, когда резко встаете или поднимаетесь по ступенькам.

Даже если вам очень трудно заставить себя пить больше воды, начинайте понемногу и со временем это войдет в привычку.

4. Сухость во рту.

Сухость во рту – самый распространенный признак нехватки жидкости в организме.

Носите с собой бутылочку воды, чтобы такого больше не случалось.

5. Изменение цвета мочи.

Изменение цвета мочи также может свидетельствовать о том, что вы пьете недостаточно воды.

Прозрачно-желтый цвет означает, что все хорошо.

Если цвет мочи темный или совсем прозрачный, то лучше всего проконсультироваться с врачом.