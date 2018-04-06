Упс! Хакеры слили в Сеть личные фотографии обнаженной Риз Уизерспун
6 апреля 2018 г., 18:55
Хакеры выложили интимные фотографии голливудской актрисы Риз Уизерспун. Она пока не прокомментировала эту новость. Снимки представлены на скандальном портале Celeb Jihad.
Уизерспун начала актерскую карьеру в 1990 году. Вместе с друзьями она пришла на кастинг фильма «Человек на Луне». Уизерспун надеялась на незначительную роль. Однако режиссер отвел ей главную роль – 14-летней сельчанки Дэни Трент.
На обнародованных селфи красотка, ну очень похожая на голливудскую звезду, позирует, лежа в кровати. Девушка обнажена, и ракурс открывает вид на грудь артистки.
К слову, это далеко не единственные личные снимки актрисы, которые оказались в Сети. Так, встречаются и её снимки с отдыха, фото в купальнике и во время отдыха в бассейне.