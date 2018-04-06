Упс! Хакеры слили в Сеть личные фотографии обнаженной Риз Уизерспун

Уизерспун начала актерскую карьеру в 1990 году. Вместе с друзьями она пришла на кастинг фильма «Человек на Луне». Уизерспун надеялась на незначительную роль. Однако режиссер отвел ей главную роль – 14-летней сельчанки Дэни Трент.

На обнародованных селфи красотка, ну очень похожая на голливудскую звезду, позирует, лежа в кровати. Девушка обнажена, и ракурс открывает вид на грудь артистки.

ФОТО: Скриншот с Celeb Jihad