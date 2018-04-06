Пять причин мечтать и получить куда больше, чем вы можете себе позволить

Я записал эту цитату, десять лет назад на бизнес-конференции. Я не знаю, кто ее автор, но часто думал о ней на протяжении многих лет. В какой-то момент времени мы все спрашивает себя: «Куда я направляюсь?».

Но как бы прекрасно или ужасно было ваше настоящее, оно не должно повлиять на ваше будущее.

Вот пять причин, почему вы не должны позволять вашей текущей ситуации и окружающей среде влиять на ваше видение будущего.

1. Ограничение себя — это верный способ не раскрыть свой потенциал

Если вы не там, где хотите быть — в профессиональной или личной сферах, искушение сдаться очень сильное. Другие могут советовать вам расслабиться и умерить амбиции. Однако, в случае, когда вы остановитесь и будете довольствоваться тем, что есть — гарантирует, что вы никогда не получите желаемое.

Исторически сложилось так, что те, кто добился наибольшего успеха — те, кто делал рискованные вещи несмотря ни на что.

2. Каждому нужно что-то, что будет его вдохновлять

Когда в последний раз что-то, что доводит вас до мурашек? Вам нужно что-то, что будет вдохновлять и позволять смотреть на мир другими глазами. Что-то, что захватывает вас полностью.

3. Это не имеет значения

Там, где вы сейчас находитесь и то, что будет происходить в будущем — не связано. Успех сегодня не гарантирует успех завтра. Вам нужно помнить об этом.

4. Понимать силу момента и то, как он может работать для вас.

Ключ к покорению самых больших препятствий — деление их на меньшие задачи. Самый быстрый спортивный автомобиль в мире не набирает скорость мгновенно от 0 до 100 миль в час. Он делает это постепенно.

Чтобы добиться своей цели, вам тоже нужно двигаться постепенно.

5. Нацеливайтесь на большее, работайте усерднее.

Люди, которые достигают самых больших высот, чаще всего, люди, о которых вы даже не думали. У них нет идеального резюме, но они каждый день работают над собой.