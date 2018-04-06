пятница, 6 апреля 2018 г.
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  • Это надо видеть! Марина Федункив жестко высмеяла криптовалюту Ольги Бузовой

Это надо видеть! Марина Федункив жестко высмеяла криптовалюту Ольги Бузовой ВИДЕО

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Марина Федункив

ФОТО: Instagram

Пару дней назад популярная телеведущая и исполнительница Ольга Бузова объявила о создании своей криптовалюты. 

Известная российская юмористка Марина Федункив подвергла насмешкам ее поступок.

В своем микроблоге Марина Федункив опубликовала видео, в котором спародировала Ольгу Бузову и заявила о создании своей «КПЕПКОвалюту Федрубль». Пользователям Сети очень понравилась забавная пародия. Они оставили множество восторженных комментариев.

Ольга Бузова объявила о том, что в ближайшее время собирается организовать выпуск собственной криптовалюты. Я, как амбициозная женщина, воодушевленная этим смелым прожЭктом, решила поддержать отечественных новаторов и выпустить свою форму КРЕПКОвалюты «Федрубль». Федрубль - это первая в мире валюта подкреплённая мукой ! С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления так и товары первой необходимости, или просто перекусить ей в дороге. «Это первая криптовалюта, не имеющая аналогов в мире.» (с) (“Skolkovo today”) #маринафедункив #федункив #федрубль #мамаколяна #реальныепацаны #тнт #loveis #comedywoman #криптовалюта #buzcoin #блокчейн #комедия #театр #кино #сериал #буфед #майнинг #юмор #смешно #прикол #хайп_production #хайпункив #хайп #крепковалюта #калорийнаяроссия #федункинмаклауд #пожилойблоггер

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