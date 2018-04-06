Это надо видеть! Марина Федункив жестко высмеяла криптовалюту Ольги Бузовой

В своем микроблоге Марина Федункив опубликовала видео, в котором спародировала Ольгу Бузову и заявила о создании своей «КПЕПКОвалюту Федрубль». Пользователям Сети очень понравилась забавная пародия. Они оставили множество восторженных комментариев.