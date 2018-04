Это надо видеть! Марина Федункив жестко высмеяла криптовалюту Ольги Бузовой

Ольга Бузова объявила о том, что в ближайшее время собирается организовать выпуск собственной криптовалюты. Я, как амбициозная женщина, воодушевленная этим смелым прожЭктом, решила поддержать отечественных новаторов и выпустить свою форму КРЕПКОвалюты «Федрубль». Федрубль - это первая в мире валюта подкреплённая мукой ! С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления так и товары первой необходимости, или просто перекусить ей в дороге. «Это первая криптовалюта, не имеющая аналогов в мире.» (с) (“Skolkovo today”) #маринафедункив #федункив #федрубль #мамаколяна #реальныепацаны #тнт #loveis #comedywoman #криптовалюта #buzcoin #блокчейн #комедия #театр #кино #сериал #буфед #майнинг #юмор #смешно #прикол #хайп_production #хайпункив #хайп #крепковалюта #калорийнаяроссия #федункинмаклауд #пожилойблоггер

