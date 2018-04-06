Крутяк! Баста, Ресторатор и Айза Анохина запускают рэп-баттл «Голос улиц»

2 апреля на телеканале «Пятница!» стартует масштабный рэп-баттл «Голос улиц». Героями музыкального проекта стали молодые хип-хоп и рэп-исполнители со всей России.
Совсем скоро тридцать представителей уличной хип-хоп культуры представят Басте, Ресторатору и приглашенному члену жюри Айзе Анохиной свои музыкальные таланты. Участники рэп-баттла на глазах всей страны будут бороться за 3 миллиона рублей и сотрудничество с одним из самых влиятельных лейблов Gazgolder.
«Хип-хоп – это достаточно популярная ниша, и, чтобы выделиться, нужно действительно обладать настоящим талантом и иметь реальную возможность, чтобы твой талант приняли как что-то очень важное. – говорит Айза. – Каждый раз, когда участник выходит на сцену, у меня такое ощущение, что выступаю я. Особенно переживаю и волнуюсь за ребят в моменты, когда происходят баттлы. Для многих из них «Голос улиц» – большой толчок для настоящей рэп-карьеры».
И действительно, заявить о себе на всю Россию рискнули машинист тепловоза, сотрудник пожарно-спасательной службы и даже бывший работник ритуальных услуг! Они готовы показать всем жителям страны и компетентному жюри свои честные тексты и музыку. Участников рэп-баттла всего тридцать, но победителем в финальной битве станет только один – настоящий «голос улиц»!
«Было уже много подобных проектов, но они ни к чему не приводят, как правило. А сейчас у одного из ребят просто появится возможность получить солидный денежный приз, который должен достаться только лучшему. На момент отборочных выступлений мне приходилось закрывать глаза на некоторые вещи, но сейчас все будет жестко», - говорит Ресторатор.
Премьера музыкального проекта состоится сегодня, 2 апреля, в 21:00 на телеканале «Пятница!».