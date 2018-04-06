Крутяк! Баста, Ресторатор и Айза Анохина запускают рэп-баттл «Голос улиц»

ФОТО: канал "Пятница"

Совсем скоро тридцать представителей уличной хип-хоп культуры представят Басте, Ресторатору и приглашенному члену жюри Айзе Анохиной свои музыкальные таланты. Участники рэп-баттла на глазах всей страны будут бороться за 3 миллиона рублей и сотрудничество с одним из самых влиятельных лейблов Gazgolder.

ФОТО: канал "Пятница"

«Хип-хоп – это достаточно популярная ниша, и, чтобы выделиться, нужно действительно обладать настоящим талантом и иметь реальную возможность, чтобы твой талант приняли как что-то очень важное. – говорит Айза. – Каждый раз, когда участник выходит на сцену, у меня такое ощущение, что выступаю я. Особенно переживаю и волнуюсь за ребят в моменты, когда происходят баттлы. Для многих из них «Голос улиц» – большой толчок для настоящей рэп-карьеры».

ФОТО: канал "Пятница"

И действительно, заявить о себе на всю Россию рискнули машинист тепловоза, сотрудник пожарно-спасательной службы и даже бывший работник ритуальных услуг! Они готовы показать всем жителям страны и компетентному жюри свои честные тексты и музыку. Участников рэп-баттла всего тридцать, но победителем в финальной битве станет только один – настоящий «голос улиц»!

ФОТО: канал "Пятница"

«Было уже много подобных проектов, но они ни к чему не приводят, как правило. А сейчас у одного из ребят просто появится возможность получить солидный денежный приз, который должен достаться только лучшему. На момент отборочных выступлений мне приходилось закрывать глаза на некоторые вещи, но сейчас все будет жестко», - говорит Ресторатор.

ФОТО: канал "Пятница"